2. Найдите стилистические ошибки, исправьте их. 1. Фирме требуется двое секретарш. 2. Машину вытаскивали из болота с помощью двоих тракторов. 3. Он всегда скажет какую-нибудь двухсмысленность! 4. Москва находится в полтораста ...
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2. Найдите стилистические ошибки, исправьте их. 1. Фирме требуется двое секретарш. 2. Машину вытаскивали из болота с помощью двоих тракторов. 3. Он всегда скажет какую-нибудь двухсмысленность! 4. Москва находится в полтораста километрах отсюда. 5. Он подавал свои реплики сразу в троих чатах. 6. Сразу четверо работниц подали заявления об уходе. 7. Наша семья приютила три сироты. 8. Этот курс лекций читают двое профессоров. 9. Опрос показал, что в пятьдесят одном проценте случаев последствия применения этого лекарства отрицательные. 10. Закон принят обоими палатами парламента. 11. Вес этих фруктов иногда достигает полтора килограмма. 12. Я родился в тысячу девятьсот восьмидесятом году. 13. Наш городок сильно изменился за последнее полстолетия. 14. У обоих ворот никто из игроков не было, потому что игра шла в центре поля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.две 2.двух 3. 4.полуторостах 5.трёх 6.четыре работницы 7.троих сирот 8.два профессора 9. 10.двумя 11. 12.тысяча 13. 14.двух
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