2) найди длину стороны равностороннего треугольника, периметр которого равен перимитру одного из этих прямоугольников.
Математика
2) найди длину стороны равностороннего треугольника, периметр которого равен перимитру одного из этих прямоугольников.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если ты знаеш периметр то эту задачу решить просто. так как это равностороний треугольник то есть у него все стороны равны то периметр надо разделить на 3 это и будет 1 сторона
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