Водитель, посмотрев на спидометр, увидел, что число пройденных километров выражалось симметрическим числом 27972. С какой скоростью ехал водитель, если следующее симметрическое число появилось на спидометре через 2 часа?
Алгебра
Водитель, посмотрев на спидометр, увидел, что число пройденных километров выражалось симметрическим числом 27972. С какой скоростью ехал водитель, если следующее симметрическое число появилось на спидометре через 2 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Следующее симметричное число: 28082 тогда 28082-27972=110 км V=110/2=55 км/час Ответ: водитель ехал со скоростью 55 км/час
Гость:
следующие число 28082 оно появится через 110 км. он ехал со скоростью 55км\ч
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