Водитель, посмотрев на спидометр, увидел, что число пройденных километров выражалось симметрическим числом 27972. С какой скоростью ехал водитель, если следующее симметрическое число появилось на спидометре через 2 часа?

Алгебра

Водитель, посмотрев на спидометр, увидел, что число пройденных километров выражалось симметрическим числом 27972. С какой скоростью ехал водитель, если следующее симметрическое число появилось на спидометре через 2 часа?

Автор: Гость