3.Напишите уравнения реакций термического разложения следующих веществ:хлорида аммония,нитрата калия,нитрата меди(2),карбоната аммония.Какие из этих реакций являются оксилительно-восстановительными?оставьте к уравнениям окислит...
Химия
3.Напишите уравнения реакций термического разложения следующих веществ:хлорида аммония,нитрата калия,нитрата меди(2),карбоната аммония.Какие из этих реакций являются оксилительно-восстановительными?оставьте к уравнениям окислительно-восстановительных реакций схемы электронного баланса. 4.Напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить цепочку превращений веществ: Хлорид аммония -- больше Аммиак -- больше Азот -- больше Оксид азота(2) -- больше Оксид азота(4)-- больше Азотная кислота -- больше Оксид азота(2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH4Cl=NH3+HCl 2KNO3=2KNO2+O2 2Cu(NO3)2=2CuO+4NO2+O2 (NH4)2CO3=NH3+H2O+CO2 HN4Cl=NH3+HCl 4NH3+3O2=2N2+6H2O N2+O2=2NO 2NO+O2=2NO2 4NO2+2H2O+O2=4HNO3(k) 3S + 4HNO3(конц.) = 2SO2 + 4NO + 2H2O
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