3.Напишите уравнения реакций термического разложения следующих веществ:хлорида аммония,нитрата калия,нитрата меди(2),карбоната аммония.Какие из этих реакций являются оксилительно-восстановительными?оставьте к уравнениям окислит...

Химия

3.Напишите уравнения реакций термического разложения следующих веществ:хлорида аммония,нитрата калия,нитрата меди(2),карбоната аммония.Какие из этих реакций являются оксилительно-восстановительными?оставьте к уравнениям окислительно-восстановительных реакций схемы электронного баланса. 4.Напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить цепочку превращений веществ: Хлорид аммония -- больше Аммиак -- больше Азот -- больше Оксид азота(2) -- больше Оксид азота(4)-- больше Азотная кислота -- больше Оксид азота(2)

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