просушивая зерновые в отходы ушло 5% сколько осталось чистых зерновых если до просушки было 400 центнеров зерновых? Выразить % долями
Математика
просушивая зерновые в отходы ушло 5% сколько осталось чистых зерновых если до просушки было 400 центнеров зерновых? Выразить % долями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
узнаем сколько зерновых ушло в отходы: 5% от 400центнер- это то же что и 0,05*400=20центнер- зерновых ушло в отходы узнаем сколько осталось чистых зерновых: 400центнер-20центнер=380центнер, это ((380:400)*100)%= 95% от 400центнеров Или же второй вариант: начальное колличество зерновых-100%, а поскольку в отходы ушло 5%зерновых, то чистых осталось (100%-5%)=95%
Гость:
1)0,05*400=20(ц)-ушло в отходы |400-20=380 2)((380:400)*100)= 95% Ответ: 95% зерновых
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