просушивая зерновые в отходы ушло 5% сколько осталось чистых зерновых если до просушки было 400 центнеров зерновых? Выразить % долями

Гость: Гость:

узнаем сколько зерновых ушло в отходы: 5% от 400центнер- это то же что и 0,05*400=20центнер- зерновых ушло в отходы узнаем сколько осталось чистых зерновых: 400центнер-20центнер=380центнер, это ((380:400)*100)%= 95% от 400центнеров Или же второй вариант: начальное колличество зерновых-100%, а поскольку в отходы ушло 5%зерновых, то чистых осталось (100%-5%)=95%