в алфавите 21 согласная и 10 гласных. запиши выражение для подсчета числа двухбуквенных слогов,в которых первая буква обозначает согласный звук, а вторая - гласный
Математика
в алфавите 21 согласная и 10 гласных. запиши выражение для подсчета числа двухбуквенных слогов,в которых первая буква обозначает согласный звук, а вторая - гласный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21*10=210. Всего может быть 210 двухбуквенных слогов, где на первом месте согласный звук, а на втором - гласный.
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