Вычислите площадь: a)прямоугольника со сторонами 6 см.и 4 см .  b)квадрата со стороной 7 см .

Математика
Вычислите площадь: a)прямоугольника со сторонами 6 см.и 4 см .  b)квадрата со стороной 7 см .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 6*4=24 см в квадрате б)7*7=49см в квадрате  
Гость:
 S = a*b.    s=6*4=24 sкв=a2=s=7^2=49
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