Вычислите площадь: a)прямоугольника со сторонами 6 см.и 4 см . b)квадрата со стороной 7 см .
Математика
Вычислите площадь: a)прямоугольника со сторонами 6 см.и 4 см . b)квадрата со стороной 7 см .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 6*4=24 см в квадрате б)7*7=49см в квадрате
Гость:
S = a*b. s=6*4=24 sкв=a2=s=7^2=49
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