Женя взяла в школу яблоки.На перемене женясподружкой съели половину всех яблок и еще пол-яблока,послечегоу нееосталось одно яблоко.Сколько яблок Женявзяла в школу?
Математика
Женя взяла в школу яблоки.На перемене женясподружкой съели половину всех яблок и еще пол-яблока,послечегоу нееосталось одно яблоко.Сколько яблок Женявзяла в школу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - взяла в школу х/2 - 0.5 = 1 (х-1)/2= 1/1 х-1=2 х=2+1 х=3
Гость:
2 так как съели сначала пол яблока потом еще пол яблока=1 яблоко ну и 1 еще осталось.
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