Ланцетник-это 1)низшее хордовое животное, живущее только в морской воде 2) низшее хордовое животное, живущее в морской и речной воде 3) высшее хордовое животное, живущее только в морской воде 4) высшее хордовое животное, живуще...
Биология
Ланцетник-это 1)низшее хордовое животное, живущее только в морской воде 2) низшее хордовое животное, живущее в морской и речной воде 3) высшее хордовое животное, живущее только в морской воде 4) высшее хордовое животное, живущее в морской и речной воде
Ответ(ы) на вопрос:
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Ланцетник-это1)низшее хордовое животное, живущее только в морской воде.
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