Ланцетник-это 1)низшее хордовое животное, живущее только в морской воде 2) низшее хордовое животное, живущее в морской и речной воде 3) высшее хордовое животное, живущее только в морской воде 4) высшее хордовое животное, живуще...

Биология
Ланцетник-это 1)низшее хордовое животное, живущее только в морской воде 2) низшее хордовое животное, живущее в морской и речной воде 3) высшее хордовое животное, живущее только в морской воде 4) высшее хордовое животное, живущее в морской и речной воде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ланцетник-это1)низшее хордовое животное, живущее только в морской воде.
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