помогите те же .Расстояние между двумя пристанями 340 км.От этих двух пристаней навстречу друг другу идут 2 катера .Каким стало расстояние между катерами ,после того как один из них прошёл 120 км ,а другой -135км?
Математика
помогите те же .Расстояние между двумя пристанями 340 км.От этих двух пристаней навстречу друг другу идут 2 катера .Каким стало расстояние между катерами ,после того как один из них прошёл 120 км ,а другой -135км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
340км-(120км+135км)=85км
Гость:
1) 120+135= 255 км - общее расстояние 2) 340-255=85 км - расстояние между ними стало.
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