помогите те же .Расстояние между двумя пристанями 340 км.От этих двух пристаней навстречу друг другу идут 2 катера .Каким стало расстояние между катерами ,после того как один из них прошёл 120 км ,а другой -135км?

Математика

помогите те же .Расстояние между двумя пристанями 340 км.От этих двух пристаней навстречу друг другу идут 2 катера .Каким стало расстояние между катерами ,после того как один из них прошёл 120 км ,а другой -135км?

Автор: Гость