найти площадь круга,если его радиус 3,5м
Математика
найти площадь круга,если его радиус 3,5м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = пи * R^2 S = 3,14 * 3,5^2 = 3,14 * 12,25 = 38,465 м^2 = 38 м^2 (если округлить) Ответ: 38 м^2
Гость:
S = πR2=3,14*3,5^2 = 3.14*12,25=38,465 м 2
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