Составить слова существительные из слова космос
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Составить слова существительные из слова космос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однокоренные к слову"космос": космонавт, космический, космонавтика Если составить из букв новые слова , то ... сом ком сок скос око
Гость:
сом, сок, ком, сос, скос, кос (плато во Франции)
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