Составьте с данными прилагательными такие предложения, в которых они будут играть роль неоднородных определений. 1)круглый, желтый; 2)узкая, песчаная; 3)высокие, новые; 4)тяжелые, железный;
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Составьте с данными прилагательными такие предложения, в которых они будут играть роль неоднородных определений. 1)круглый, желтый; 2)узкая, песчаная; 3)высокие, новые; 4)тяжелые, железный;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Солнце как круглый желтый шар нависло над городом. 2)Узкая песчаная тропа вела далеко за бугры. 3)Мама купила новые высокие сапоги. 4)На его шее висел тяжелый железный крест.
Гость:
1. Коле родители купили круглый желтый шарик. 2. Узкая песчаная дорожка вела нас прямо к дому. 3. Высокие новые дома строились в нашем районе очень быстро. 4. Тяжелая железная кастрюля.
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