Составьте с данными прилагательными такие предложения, в которых они будут играть роль неоднородных определений. 1)круглый, желтый; 2)узкая, песчаная; 3)высокие, новые; 4)тяжелые, железный;

Русский язык

Составьте с данными прилагательными такие предложения, в которых они будут играть роль неоднородных определений. 1)круглый, желтый; 2)узкая, песчаная; 3)высокие, новые; 4)тяжелые, железный;

Автор: Гость