Тыква весит 2кг и еще половину такой же тыквы.Сколько весят 2 такие тыквы?
Математика
Тыква весит 2кг и еще половину такой же тыквы.Сколько весят 2 такие тыквы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х вес тыквы х/2 половина тыквы х/2+2=х х+4=2х 2х-х=4 х=4 кг вес тыквы 4*2=8 кг вес двух тыкв
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