Какова длинна математического маятника, совершающего гармонические колебания с частотой 0,5Гц на поверхности Луны? Ускорение свободного падения на Луне 1,6.
Физика
Какова длинна математического маятника, совершающего гармонические колебания с частотой 0,5Гц на поверхности Луны? Ускорение свободного падения на Луне 1,6.
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