Размер обуви равен 1 1/2 длины ступни в сантиметрах. Какова длина ступни человека, носящего 39 размер обуви?
Математика
Размер обуви равен 1 1/2 длины ступни в сантиметрах. Какова длина ступни человека, носящего 39 размер обуви?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5=1 1/2 1,5*39=58,5(см)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
разобрать предложение по членам,определитьпадеж каждогог имени существительного: Вижу, на дереве пристроился дятел. Уселся на ствол, зацепился за к...
География
Дана следующая модель: - конфликт, порожденный соревнованием групп за реальные блага и выигрыш. Какие из приведенных ниже ситуаций подходят под ука...
Математика
В 9 контейнерах на 12ц свеклы меньше, чем в 14 таких же контейнерах. Сколько контейнеров потребуется для 6т свеклы? решить 2 способами.