разобрать предложение по членам,определитьпадеж каждогог имени существительного: Вижу, на дереве пристроился дятел. Уселся на ствол, зацепился за кору острыми коготками, опёрся на жёсткий хвостик и колотит по стволу дерева креп...

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разобрать предложение по членам,определитьпадеж каждогог имени существительного: Вижу, на дереве пристроился дятел. Уселся на ствол, зацепился за кору острыми коготками, опёрся на жёсткий хвостик и колотит по стволу дерева крепким клювом.

Автор: Гость