что показывает коэффициент трения скольжения
Физика
что показывает коэффициент трения скольжения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он зависит от материалов, из которых состоят соприкасающиеся тела, и от качества обработки этих тел. Fтр. = μN. μ- коэффициент трения скольжения μ = Fтр.: N то есть показывает во сколько раз сила трения скольжения больше от силы реакции опоры
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