что показывает коэффициент трения скольжения

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Он зависит от материалов, из которых состоят соприкасающиеся тела, и от качества обработки этих тел. Fтр. = μN. μ- коэффициент трения скольжения μ = Fтр.: N то есть показывает во сколько раз сила трения скольжения больше от силы реакции опоры