что показывает коэффициент трения скольжения

Физика
что показывает коэффициент трения скольжения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он зависит от материалов, из которых состоят соприкасающиеся тела, и от качества обработки этих тел. Fтр. = μN.    μ- коэффициент трения скольжения   μ =   Fтр.: N то есть показывает во сколько раз сила трения скольжения больше от силы реакции опоры 
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