1) Расстояние между точками Луганск и Россошь равно 185 км.Какое расстояние между этими городами на карте, если масштаб карты 1:5000000?   2)Расстояние между городами Охотск и Якутск на карте 4,3 см. Найдите расстояние между эт...

Гость: Гость:

1) масштаб карты 1:5 000 000 означает, что в одном сантиметре карты расположено 5 0000 метров или 50 км тогда 185 /50 = 3,7 см Ответ: расстояние между точками Луганск и Россошь равное 185 км, на карте с масштабом 1:5 000 000 будет 3,7 см. 2) масштаб карты 1:20 000 000 означает, что в одном сантиметре карты расположено 200 000 метров или 200 км тогда 200*4,3=860 км Ответ: Расстояние между городами Охотск и Якутск в 4,3 см на карте с масштабом 1:20 000 000, на местности будет 860 км.