почему даже небольшое повреждение сосуда может привести к остановке транспорта воды по нему помогите пж
Биология
почему даже небольшое повреждение сосуда может привести к остановке транспорта воды по нему помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сцепление между стенками воды не происходит. А если точно:при передвижении воды по сосудам очень важную роль играют силы сцепления молекул воды между собой и их сцепление со стенками сосудов. Дело в том, что вода практически не способна сжиматься и растягиваться. Именно это обеспечивает «подтягивание» непрерывного столба воды, находящегося в сосуде, снизу вверх. Если же в сосуде появляется хотя бы небольшой пузырек воздуха, который очень легко растягивается, это может привести к остановке транспорта воды по такому сосуду.
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