найти слова, употреблённые в переносном значении. найти метафоры, эпитеты, олицетворения. в этом стихотворении: О красном вечере задумалась дорога, Кусты рябин туманней глубины. Изба-старуха челюстью порога Жуёт пахучий мякиш т...

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найти слова, употреблённые в переносном значении. найти метафоры, эпитеты, олицетворения. в этом стихотворении: О красном вечере задумалась дорога, Кусты рябин туманней глубины. Изба-старуха челюстью порога Жуёт пахучий мякиш тишины. ( С. Есенин )

Автор: Гость