найти слова, употреблённые в переносном значении. найти метафоры, эпитеты, олицетворения. в этом стихотворении: О красном вечере задумалась дорога, Кусты рябин туманней глубины. Изба-старуха челюстью порога Жуёт пахучий мякиш т...

Русский язык
найти слова, употреблённые в переносном значении. найти метафоры, эпитеты, олицетворения. в этом стихотворении: О красном вечере задумалась дорога, Кусты рябин туманней глубины. Изба-старуха челюстью порога Жуёт пахучий мякиш тишины.                                      ( С. Есенин )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изба-старуха- употребленно в переносном значении
Гость:
задумалась дорога,изба старуха..
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