При делении числа А на 12 получилось 11 5/12.Найдите число А

Математика
При делении числа А на 12 получилось 11 5/12.Найдите число А
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]A:12=11\frac{5}{12}[/latex]   [latex]A:12=\frac{137}{12}[/latex]   [latex]\frac{A}{12}=\frac{137}{12}[/latex]   [latex]A=\frac{137\cdot12}{12}=137[/latex]
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