При делении числа А на 12 получилось 11 5/12.Найдите число А
Математика
При делении числа А на 12 получилось 11 5/12.Найдите число А
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]A:12=11\frac{5}{12}[/latex] [latex]A:12=\frac{137}{12}[/latex] [latex]\frac{A}{12}=\frac{137}{12}[/latex] [latex]A=\frac{137\cdot12}{12}=137[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
какие реакции практически не осуществимы : 1) Na2CO3+ H2O+ CO2 = .... 2) MgCO3 CaCO3 + HCL = .... 3) Ca3(PO4)2+ NaCO3 = ... ? помогите пожалуйста
Русский язык