Однажды волшебник Чародей Чудаков задумал чудо совершить,,, Надо продолжить еще 3-4 предложения

Гость: Гость:

...думал,думал и придумал!Он решил сварить зелье послушания,чтобы каждый ребенок,кто его выпьет - стал послушным.Для этого ему понадобилось не мало времени,но у него получилось!И теперь все не послушные дети,становятся послушными!