Однажды волшебник Чародей Чудаков задумал чудо совершить,,, Надо продолжить еще 3-4 предложения
Русский язык
Однажды волшебник Чародей Чудаков задумал чудо совершить,,, Надо продолжить еще 3-4 предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...думал,думал и придумал!Он решил сварить зелье послушания,чтобы каждый ребенок,кто его выпьет - стал послушным.Для этого ему понадобилось не мало времени,но у него получилось!И теперь все не послушные дети,становятся послушными!
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