Здравствуйте!СРОЧНО!! Даны деепричастия,нужно разобрать поморфемно!! Пример: при-со-един-я-я-сь Слова:Сгибая,Сваливаясь,Толкаясь,волнуясь,трепеща. спасибо мои дорогие!!:*
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Здравствуйте!СРОЧНО!! Даны деепричастия,нужно разобрать поморфемно!! Пример: при-со-един-я-я-сь Слова:Сгибая,Сваливаясь,Толкаясь,волнуясь,трепеща. спасибо мои дорогие!!:*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с-гиб-ая с-вал-ива-я-сь-окончание нулевое толк-а-я-сь волн-у-я-сь треп-ещ-а
Гость:
С-гиб-а-я. С-вал-ива-я-сь, толка-я-сь, волн-у-я-сь, трепещ-а.
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