Длина тюленя в 11 раз меньше ,чем длина синего кита.Синий кит на 30 м. длинее тюленя.Чему равна длина каждого из этих животных?

Математика

Длина тюленя в 11 раз меньше ,чем длина синего кита.Синий кит на 30 м. длинее тюленя.Чему равна длина каждого из этих животных?

Автор: Гость