Длина тюленя в 11 раз меньше ,чем длина синего кита.Синий кит на 30 м. длинее тюленя.Чему равна длина каждого из этих животных?
Математика
Длина тюленя в 11 раз меньше ,чем длина синего кита.Синий кит на 30 м. длинее тюленя.Чему равна длина каждого из этих животных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- длина тюленя, тогда длина кита 11х, что равно х+30. Составим уравнение 11х=х+30 11х-х=30 10х=30 х=30:10 х=3(м) длина тюленя 3+30=33(м) длина кита
Гость:
Пусть - х - длина тюленя 11х - длина синего кита х+30 - длина синего кита 11х-х=10х 10х=30 х=30:10 х=3 - длина тюленя 3*11=33 - длина синего кита Ответ : 3м - длина тюленя , 33м - длина синего кита Проверка 33-30=3 33:11=3
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