Длина тюленя в 11 раз меньше ,чем длина синего кита.Синий кит на 30 м. длинее тюленя.Чему равна длина каждого из этих животных?

Математика
Длина тюленя в 11 раз меньше ,чем длина синего кита.Синий кит на 30 м. длинее тюленя.Чему равна длина каждого из этих животных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- длина тюленя, тогда длина кита 11х, что  равно х+30. Составим уравнение 11х=х+30 11х-х=30  10х=30 х=30:10 х=3(м) длина  тюленя 3+30=33(м) длина кита   
Гость:
Пусть - х - длина тюленя  11х - длина синего кита    х+30 - длина синего кита   11х-х=10х  10х=30   х=30:10 х=3 - длина тюленя 3*11=33 - длина синего кита Ответ : 3м - длина тюленя , 33м - длина синего кита                      Проверка                     33-30=3 33:11=3        
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