С помощью 6 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 32 минуты. За сколько минут можно заполнить бассейн с помощью 8 таких труб

Алгебра
С помощью 6 одинаковых труб бассейн заполняется водой за 32 минуты. За сколько минут можно заполнить бассейн с помощью 8 таких труб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/6=32/х 8х=32*6 х=32*6/ х=24 минуты
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