масса тыквы и трёх одинаковых кабачков 20 кг. тыква в 2 раза тяжелее кабачка.какова масса тыквы?
Математика
масса тыквы и трёх одинаковых кабачков 20 кг. тыква в 2 раза тяжелее кабачка.какова масса тыквы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х 2х 2х+3х=20 5х=20 х=4 2*4=8
Гость:
х- масса кабачка 2х- масса тыквы х+х+х+2х=20 5х=20 х=20/5 х=4 4 кг- масса одного кабачка 4*2=8 кг- масса тыквы
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