Из города А и В, находящихся на расстоянии 175 км друг от друга, вышли одновременно в противоположных направления два поезда. Один из них шоёл со скоростью 50 км/ч, другой - 55 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут эти ...
Математика
Из города А и В, находящихся на расстоянии 175 км друг от друга, вышли одновременно в противоположных направления два поезда. Один из них шоёл со скоростью 50 км/ч, другой - 55 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут эти поезда через 6 ч после начала движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50*6=300-прошел1 поезд 55*6=330-прошел 2 поезд 300+330+175=805км
Гость:
Другой способ 1). 50+55=105 (км/ч) - скорость отдаления. 2). 105*6+175=805 (км) Ответ: на расстоянии 805 км друг от друга будут эти поезда через 6 часов после начала движения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Протяженность острова Горгон 351 км. С противоположных концов острова одновременно вылетели навстречу друг другу медуза горгона и Персей в крылатых...
Геометрия
перекладина длиной 5 метров лежит на 2 вертикальных столбах высотой 3 и 6 метров Какого расстояние между основаниями столбов?
Математика
Леший и Кикимора играли в поддавку.Всего они сыграли 252 партии.Кикимора (нечестным путём) выйграла в 8 раз больше партий,чем Леший.Сколько партий ...
Алгебра
Длина прямоугольника состовляет 3/4 его ширины.найдите стороны прямоугольника,если его площадь=27см в квадрате