Из города А и В, находящихся на расстоянии 175 км друг от друга, вышли одновременно в противоположных направления два поезда. Один из них шоёл со скоростью 50 км/ч, другой - 55 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут эти ...

Математика

Из города А и В, находящихся на расстоянии 175 км друг от друга, вышли одновременно в противоположных направления два поезда. Один из них шоёл со скоростью 50 км/ч, другой - 55 км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут эти поезда через 6 ч после начала движения?

Автор: Гость