Длина прямоугольника состовляет 3/4 его ширины.найдите стороны прямоугольника,если его площадь=27см в квадрате

Алгебра
Длина прямоугольника состовляет 3/4 его ширины.найдите стороны прямоугольника,если его площадь=27см в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-ширина, 3/4 х -длина х· 3/4 х = 27 3/4· х²=27 х²= 27: 3/4 х²= 36 х= 6 см, и длина 3/4 · 6= 4,5 см 
Гость:
x-берем за ширину  3/4х-берем за длину х^2*3/4=27 x^2=27*4/3 x^2=36 x=6 6(см)-ширина  6*3/4=4,5см  
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