Длина прямоугольника состовляет 3/4 его ширины.найдите стороны прямоугольника,если его площадь=27см в квадрате

Алгебра

Длина прямоугольника состовляет 3/4 его ширины.найдите стороны прямоугольника,если его площадь=27см в квадрате

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