Как называют полосу между лесами и степями Северной Америки?

Українська література
Как называют полосу между лесами и степями Северной Америки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 полоса между лесами и степями называется-Прериями
Гость:
Переходную полосу между лесами и степями Северной Америки называют пр е р и я м и. Они повсеместно изменены человеком - распаханы или превращены в выгоны для скота. Прерии занимают пространство от зоны широколиственных лесов до Скалистых гор. Эта зона вытянута меридионально от Канады до Техаса
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