Радиус окружности уменьшили в 2 раза определите как измениться при этом а)длина окружности б)площадь круга

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Исходя из формулы площади круга S=piR^2 : подставляем в формулу вместо R,R\2, имеем,что S= 1\4piR^2. Так же,для длины окружности l=2piR, подставляем R\2 имеем, что l=piR. Площадь S уменьшится в 4 раза,а длина окружности-в два раза.