укажите в каких словах произносится буквенное сочетание ЧН: сердечный, пустячный, скучный, гречневый, конечно, нарочно, яичница, скворечник, девичник, подсвечник, прачечная.
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укажите в каких словах произносится буквенное сочетание ЧН: сердечный, пустячный, скучный, гречневый, конечно, нарочно, яичница, скворечник, девичник, подсвечник, прачечная.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пустячный, гречневый, подсвечник, прачечная, сердечный.
Гость:
Сердечный, пустячный, скучный, гречневый, скворечник, подсвечник, прачечная.
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