как проявляется конкуренция между видами растений в биогеоценозе?

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Между растениями происходит усиленная конкуренция за основные жизненные условия:пространство,свет,воду с растворёнными в ней минеральными веществами.Светолюбивые тянутся к свету,потом менее светолюбивые ,потом кустарники,травы.Чем ниже ярус ,тем более теневыносливые растения.Также всё зависит от корневой системы,у верхних ярусов более глубокая корневая система,тем легче добывать воду и минеральные вещества.