спробуй скласти власну казку про те,як щедра горобина підгодовує пташок.запиши ,дібравши заголовок.

Қазақ тiлi
спробуй скласти власну казку про те,як щедра горобина підгодовує пташок.запиши ,дібравши заголовок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                       Дружба.      Біля нашого будинку росте горобина.Давно вона росте. Я  навіть не пам"ятаю коли її там  ще не було. Стара вона та розлога.До неї часто прилітають птахи.Щось щебечуть , розказують їй щось...    Сьогодні мені приснився сон. Стою я біля горобини і чую, як птахи розмовляють зі стареньким  деревом. - Люба горобино, як ми вдячні тобі, що минулої осені, ти приберегла для нас ягідки і цілу зиму ми мали чим ласувати. -Так , так -защебетали інші пташеки і стали весело стрибати по її старих гілках. -Та ,що там я,- відповіла горобина.-Якби не ви, весною гусінь поїла б мої листочки, цвіт би осипався і не було б ягідок. Так я би й стояла сумна та одинока. - Та ми ж друзі! І тепер будемо завжди допомагати  один -одному!- весело зачиркали пташеки і полетіли далі.   Прокинулась я, виглянула в вікно і знову побачила на горобині пташок.А вони і справді друзі!
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