Через сколько часов крестьянин должен пересесть на лошадь, чтобы затратить на обратный путь столько же времени, сколько на путь в город, если от села до города 36 км, а скорость крестьянина была 4 км/ч. Скорость лошади 8 км/ч, ...
Математика
Через сколько часов крестьянин должен пересесть на лошадь, чтобы затратить на обратный путь столько же времени, сколько на путь в город, если от села до города 36 км, а скорость крестьянина была 4 км/ч. Скорость лошади 8 км/ч, скорость вола 2 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/4=9 часов затратил крестьянин на весь путь. 6*2=12 км проехал на волу 3*8=24 км на лошади Пересесть на лошадь через 6 часов
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