Через сколько часов крестьянин должен пересесть на лошадь, чтобы затратить на обратный путь столько же времени, сколько на путь в город, если от села до города 36 км, а скорость крестьянина была 4 км/ч. Скорость лошади 8 км/ч, ...

Математика

Через сколько часов крестьянин должен пересесть на лошадь, чтобы затратить на обратный путь столько же времени, сколько на путь в город, если от села до города 36 км, а скорость крестьянина была 4 км/ч. Скорость лошади 8 км/ч, скорость вола 2 км/ч

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