2H3PO4 + Mg = Mg3(PO4)2 + 3H2 напишите пожалуйста инообменную реакцию или ОВР

Химия
2H3PO4 + Mg = Mg3(PO4)2 + 3H2 напишите пожалуйста инообменную реакцию или ОВР
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H3PO4 + 3Mg = Mg3(PO4)2 + 3H2 Mg(0) - 2e = Mg(+2) 1 окисление 2H(+1) + 2e = H2(0) 1 восстановление
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