Зная длину своего шага,человек может приближенно подсчитать пройденное им расстояние по формуле s=nl?где n-число шагов,L-длина шага. Какое расстояние прошел человек,если L=50см,n=2600?Ответ выразите в километрах.
Геометрия
Зная длину своего шага,человек может приближенно подсчитать пройденное им расстояние по формуле s=nl?где n-число шагов,L-длина шага. Какое расстояние прошел человек,если L=50см,n=2600?Ответ выразите в километрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=2600*50=130000м 130000м=130км
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