Зная длину своего шага,человек может приближенно подсчитать пройденное им расстояние по формуле s=nl?где n-число шагов,L-длина шага. Какое расстояние прошел человек,если L=50см,n=2600?Ответ выразите в километрах.

Геометрия

Зная длину своего шага,человек может приближенно подсчитать пройденное им расстояние по формуле s=nl?где n-число шагов,L-длина шага. Какое расстояние прошел человек,если L=50см,n=2600?Ответ выразите в километрах.

Автор: Гость