Добрый вечер срочно помогите пожалуйста запуталась конкретно: 1) Запиши произведения, соответствующие суммам: -из пяти слагаемых, равных 19;-из трех слагаемых равных, 27;- из четырех слагаемых , равных 6:- из шести слагаемых ра...

Математика

Добрый вечер срочно помогите пожалуйста запуталась конкретно: 1) Запиши произведения, соответствующие суммам: -из пяти слагаемых, равных 19;-из трех слагаемых равных, 27;- из четырех слагаемых , равных 6:- из шести слагаемых равных 4. 2) Найди значения записанных выражений. 3) Запиши ещё четыре суммы, которые можно заменить произведениями.

Автор: Гость