Добрый вечер срочно помогите пожалуйста запуталась конкретно: 1) Запиши произведения, соответствующие суммам: -из пяти слагаемых, равных 19;-из трех слагаемых равных, 27;- из четырех слагаемых , равных 6:- из шести слагаемых ра...
Математика
Добрый вечер срочно помогите пожалуйста запуталась конкретно: 1) Запиши произведения, соответствующие суммам: -из пяти слагаемых, равных 19;-из трех слагаемых равных, 27;- из четырех слагаемых , равных 6:- из шести слагаемых равных 4. 2) Найди значения записанных выражений. 3) Запиши ещё четыре суммы, которые можно заменить произведениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4+5+6+3+1=19 10+8+9=27 1+0.5+1.5+2=6 0.2+0.8+0.7+0.3+0.4+1.6=4 2. 19+27+6+4=56 3. 33 21 43
Гость:
1)1+3+5+4+6=19 7+11+9=27 1+2+0.5 +2.5=6 0.2+0,4+0.5+0.9+1.4+0.6=4 2)19+27+6+4=56 3) 2+7+9+1=19 5+10+12=27 2.6+1.4 +0.3+1,7=6 0,5+0,3+0,2 +0,1+1,8+1.1=4
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