У жучков и паучков вместе 54 ноги.Сколько это жучков и сколько паучков,если у каждого жука 6 ног,а у паука-8?

Математика
У жучков и паучков вместе 54 ноги.Сколько это жучков и сколько паучков,если у каждого жука 6 ног,а у паука-8?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - жуки у - пауки х+у=8 6х+ (8-х)8=54 х=5 у=3
Гость:
х - жуки у - пауки х+у=8 6х+(8-х)8=54 х=5 у=з
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
морфемный разбор слова уралец
Ответить
Математика
6 кг желе разлили в 11 банок.Сколько килограммов желе в 1 банке?
Ответить
Алгебра
2sinx+sin2x=cosx+1 при (-2п\3;п)
Ответить
Алгебра
Пример из области комплексных чисел.   i+Rez=i*z.       Re-обозначение для действительной части. Найти надо z. 
Ответить
Русский язык
Сева100поль,100г,100ять и т.п.Придумать такие же 10 слов.Помогите пожаалуйсто!!!  
Ответить