У жучков и паучков вместе 54 ноги.Сколько это жучков и сколько паучков,если у каждого жука 6 ног,а у паука-8?
Математика
У жучков и паучков вместе 54 ноги.Сколько это жучков и сколько паучков,если у каждого жука 6 ног,а у паука-8?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - жуки у - пауки х+у=8 6х+ (8-х)8=54 х=5 у=3
Гость:
х - жуки у - пауки х+у=8 6х+(8-х)8=54 х=5 у=з
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