У жучков и паучков вместе 54 ноги.Сколько это жучков и сколько паучков,если у каждого жука 6 ног,а у паука-8?

Математика

У жучков и паучков вместе 54 ноги.Сколько это жучков и сколько паучков,если у каждого жука 6 ног,а у паука-8?

Автор: Гость