6 кг желе разлили в 11 банок.Сколько килограммов желе в 1 банке?

Гость: Гость:

6кг=6000гр 6000/11=545 гр если надо выразить в кг то надо 545/1000 =0.545 кг у вас в ответе написано в ск килограммов желе в одной банке хотя может вы и неправильно условие написали проверьте !!!!!!! в чем выражать ответ в грамах или килограммах потому что 6000/11 тоже с остатком получается