6 кг желе разлили в 11 банок.Сколько килограммов желе в 1 банке?

Математика
6 кг желе разлили в 11 банок.Сколько килограммов желе в 1 банке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6кг=6000гр 6000/11=545 гр если надо выразить в кг то надо 545/1000 =0.545 кг  у вас в ответе написано в ск килограммов желе в одной банке  хотя может вы и неправильно условие написали проверьте !!!!!!! в чем выражать ответ в грамах или килограммах потому что 6000/11 тоже с остатком получается 
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