просклонять по падежам Восемьсот девяносто семь и двести сорок один
Русский язык
просклонять по падежам Восемьсот девяносто семь и двести сорок один
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им. п- Восемьсот девяносто семь Род.п-восемьсот девяносто семи Дательный- восьмиста девяносто семи ВИНИТЕЛЬНЫЙ- восемьсот девяносо семь Творительный- восьмиста девяносто семи Пр.п-о восьмиста девяносто семи Им.п- двести сорок один Родительный - двух сот сорока семи Дательный- двустам сорока семи Винительный- двухсот сорок одного Творительный- двумстами сорока семи Пр.п.- о двустах сорока семи
Гость:
И.пвосемьсот девяносто семь,двести сорок один Р.п.восьмисот девяносто семи , двухсот сорока одного Д.п. восьмистам девяносто семи , двустам сорока одному В.п.восемьсот девяносто семь ,двести сорок одно (окно) одного (героя- одуш.) Т.п.восемьюстами девяносто семью , двумястами сорока одним П.п.восьмистах девяносто семи , двухстах сорока одном
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Записать уравнение реакции,с помощью которых можно осуществить следующие превращения Li2N-Li-Li2O-LiOH-Li2SO4
Математика
Масса 3 л керосина и 5 л бензина 59/10кг, масса 5 л керосина и 3 л бензина 61/10кг. найдите массу 1 л бензина, 1 л керосина
Математика
между взрывными паровыми машинами и завершением работы над инкубатором прошел 91 час. 56 часов из этого времени было потрачено на сон, в 4 раза мен...
Алгебра
перемножить многочлены и упростить,помогите: 1.(p+3c)c-(3c+p)(c-p) 2.xy(x+y)-(x^2+y^2)(2x-y) 3.(8a+3b)(3a-8b)-(3a+8b)(8a-3b) 4.(p^3-3k)(p^2+3k)-(p^...