просклонять по падежам Восемьсот девяносто семь и двести сорок один

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Им. п- Восемьсот девяносто семь Род.п-восемьсот девяносто семи Дательный- восьмиста девяносто семи ВИНИТЕЛЬНЫЙ- восемьсот девяносо семь Творительный- восьмиста девяносто семи Пр.п-о восьмиста девяносто семи Им.п- двести сорок один Родительный - двух сот сорока семи Дательный- двустам сорока семи Винительный- двухсот сорок одного Творительный- двумстами сорока семи Пр.п.- о двустах сорока семи