перемножить многочлены и упростить,помогите: 1.(p+3c)c-(3c+p)(c-p) 2.xy(x+y)-(x^2+y^2)(2x-y) 3.(8a+3b)(3a-8b)-(3a+8b)(8a-3b) 4.(p^3-3k)(p^2+3k)-(p^2-3k)(p^3+3k)
Алгебра
перемножить многочлены и упростить,помогите: 1.(p+3c)c-(3c+p)(c-p) 2.xy(x+y)-(x^2+y^2)(2x-y) 3.(8a+3b)(3a-8b)-(3a+8b)(8a-3b) 4.(p^3-3k)(p^2+3k)-(p^2-3k)(p^3+3k)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) pc+3c^2-(3c^2-3cp-cp-p^2)=cp+3c^2-3c^2+3cp+cp+p^2=p^2+5cp
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
поршу помогите очень срочно надо решить задачу.7метров проволки разрезали на 8 равных кусков.сколько метров проволки в одном мотке?
Математика
Физика
Будут ли наэлектризованные тела взаимодействовать 1) в воздухе? 2) в воде? 3) в керосине? 4) в вакууме?