помогите решить задачу! масса одного индюка в 3 раза меньше массы одной овцы, а масса трех таких же овец больше массы 5 индюков на 60 кг. какова масса одной овцы и одного индюка?
Математика
помогите решить задачу! масса одного индюка в 3 раза меньше массы одной овцы, а масса трех таких же овец больше массы 5 индюков на 60 кг. какова масса одной овцы и одного индюка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса индюка- х, тогда масса овцы- 3х. Составим уравнение: 5х=3х+60 5х-3х=60 2х=60 х=30кг индюк 30*3=90кг овца
Гость:
Предположим, что масса индюка х кг, тогда масса овцы 3х кг, следовательно масса трёх овец будет равна 3·3х или 9х, а масса пяти индюков 5х, также из условия задачи известно, что масса трёх овец больше массы 5 индюков на 60 кг согласно этим данным составим и решим уравнение: 9х-5х=60 4х=60 х=60:4 х=15 (кг) - масса индюка. 3х=3·15=45 (кг) - масса овцы. Ответ: 15 кг масса индюка и 45 кг масса овцы. Проверка: 3·45=135 (кг) - масса 3-ёх овец. 5·15=75 (кг) - масса 5-ти индюков. 135-75=60 (кг) - разница.
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