за 5 недель мастера подземного королевство делают 45 волшебных свистков.сколько недель им потребуеться что бы сделать 70 таких же свистков если теперь в неделю они будут делать на 1 свисток больше?(выразите ответ в с утках) ..

Математика
за 5 недель мастера подземного королевство делают 45 волшебных свистков.сколько недель им потребуеться что бы сделать 70 таких же свистков если теперь в неделю они будут делать на 1 свисток больше?(выразите ответ в с утках) ..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45/5=9 c  делали за 1 неделю 2)9+1=10 с будут делать    3)70 /10=7  недель 4 )7 *7=49 суток потребуется Ответ 49 суток потребуется, чтоб сделать70свистков    или 45/5=9 70/(9+1)=7 недель 7 недель=49суток   
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