за 5 недель мастера подземного королевство делают 45 волшебных свистков.сколько недель им потребуеться что бы сделать 70 таких же свистков если теперь в неделю они будут делать на 1 свисток больше?(выразите ответ в с утках) ..

Математика

за 5 недель мастера подземного королевство делают 45 волшебных свистков.сколько недель им потребуеться что бы сделать 70 таких же свистков если теперь в неделю они будут делать на 1 свисток больше?(выразите ответ в с утках) ..

Автор: Гость