за 5 недель мастера подземного королевство делают 45 волшебных свистков.сколько недель им потребуеться что бы сделать 70 таких же свистков если теперь в неделю они будут делать на 1 свисток больше?(выразите ответ в с утках) ..
Математика
за 5 недель мастера подземного королевство делают 45 волшебных свистков.сколько недель им потребуеться что бы сделать 70 таких же свистков если теперь в неделю они будут делать на 1 свисток больше?(выразите ответ в с утках) ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45/5=9 c делали за 1 неделю 2)9+1=10 с будут делать 3)70 /10=7 недель 4 )7 *7=49 суток потребуется Ответ 49 суток потребуется, чтоб сделать70свистков или 45/5=9 70/(9+1)=7 недель 7 недель=49суток
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