запишите уравнения химических реакций,при помощи которых можно отличить этиловый спирт от этиленгликоля. дайте названия продуктов и запишите признаки реакций.
Химия
запишите уравнения химических реакций,при помощи которых можно отличить этиловый спирт от этиленгликоля. дайте названия продуктов и запишите признаки реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с этиленгликолем реакция со свежеприготовленным гидроксидом меди. Раствор приобретает ярко-синий цвет. реакцию не напишу, слишком громозкая,но должна быть в любом учебнике по химии подукт рекции насит название гликолят меди с этиловым спиртом реакция с гидроксидом меди не идет
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