Алиса селезнева, спасаясь от космических пиратов, мчится по планете Х со скоростью 4 целых 2/5, а пираты гонятся за ней со скоростьтю четыре целых 2/третьих. Сколько времени потребуется пиратам, чтобы догнать алису, если рассто...
Математика
Алиса селезнева, спасаясь от космических пиратов, мчится по планете Х со скоростью 4 целых 2/5, а пираты гонятся за ней со скоростьтю четыре целых 2/третьих. Сколько времени потребуется пиратам, чтобы догнать алису, если расстояние между ними равно 12 км? Успеет ли алиса убежать от пиратов , если до "машины времени" ей нужно добираться еще 176 км, а для того, чтобы завести машину ей потребуется 2 минуты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 2/5=22/5 4 2/3=14/3 1) 14/3-22/5=(70-66)/15=4/15 (км/мин.) - скорость сближения 2) 12:(4/15)=45 (мин.) - нужно пиратам, чтобы догнать Алису 3) 176:(22/5)=40 (мин.) - нужно Алисе, чтобы добраться до "машины времени" 4) 40+2=42 (мин.) - нужно Алисе на побег 5) 12+176=188 (км) - надо преодолеть пиратам до "машины времени" 6) 188:(14/3)=40 4/14=40 2/7 (мин.) - нужно пиратам, чтобы добраться до "машины времени" 42 мин.>40 2/7 мин. Ответ: пиратам требуется 45 минут, чтобы догнать Алису, если расстояние между ними двенадцать километров; Алиса не успеет убежать от пиратов.
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