Алиса селезнева, спасаясь от космических пиратов, мчится по планете Х со скоростью 4 целых 2/5, а пираты гонятся за ней со скоростьтю четыре целых 2/третьих. Сколько времени потребуется пиратам, чтобы догнать алису, если рассто...

Математика

Алиса селезнева, спасаясь от космических пиратов, мчится по планете Х со скоростью 4 целых 2/5, а пираты гонятся за ней со скоростьтю четыре целых 2/третьих. Сколько времени потребуется пиратам, чтобы догнать алису, если расстояние между ними равно 12 км? Успеет ли алиса убежать от пиратов , если до "машины времени" ей нужно добираться еще 176 км, а для того, чтобы завести машину ей потребуется 2 минуты?

Автор: Гость