чи сучасним є поняття доброта?

Гость: Гость:

Я вважаю, що поняття доброта у сучасному світі використовується рідко, але слід зауважити на тому, що доброта все ж таки існує, бо це основа життя людей. Без добра людина и її життя не мають сенсу,бо така людина не прагне допомагати іншим, а живе лише для себе.