чи сучасним є поняття доброта?

Қазақ тiлi
чи сучасним є поняття доброта?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вважаю, що поняття доброта у сучасному світі використовується рідко, але слід зауважити на тому, що доброта все ж таки існує, бо це основа життя людей. Без добра людина и її життя не мають сенсу,бо така людина не прагне допомагати іншим, а живе лише для себе.
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