чем отличаются друг от друга реакции полимеризации и поликонденсации? приведите примеры получения полимеров на основе этих реакций

Химия
чем отличаются друг от друга реакции полимеризации и поликонденсации? приведите примеры получения полимеров на основе этих реакций
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При поликонденсации в результате побочного продукта реакции выделяется низкомолекулярное соединение, например (и чаще всего) вода . вроде так
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