При сжигании серы массой 1г выделилось 9,28 кДж теплоты. Составить термохимическое уравнение реакции.
Химия
При сжигании серы массой 1г выделилось 9,28 кДж теплоты. Составить термохимическое уравнение реакции.
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