При сжигании серы массой 1г выделилось 9,28 кДж теплоты. Составить термохимическое уравнение реакции.

Химия
При сжигании серы массой 1г выделилось 9,28 кДж теплоты. Составить термохимическое уравнение реакции.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Цитатная характеристика литературных героев из "Ревизора". СРОЧНО!!!
Ответить
Химия
Смесь карбоната кальция и оксида кальция массой 15,6 г обработали соляной кислотой.При этом выделяется газ количеством вещества 0,1 моль.Вычисли ма...
Ответить
Алгебра
18 - 8 = 19 - 6 78/(2*3) = 79 + (-9*6 - 3) 8*2 + (9 - 3) = 8 + ?
Ответить
Русский язык
Капризный жучок. У жуков идет обед. Мама-древоточица Молвит сыну: -Ешь буфет!- А ему не хочется... \Ну тогда попробуй стол, Ах,какая ножка! Ну куда...
Ответить
Алгебра
один из корней квадратного уравнения 24х2-10 х+q=0 на 1/12 больше другого.найдите q
Ответить