Смесь карбоната кальция и оксида кальция массой 15,6 г обработали соляной кислотой.При этом выделяется газ количеством вещества 0,1 моль.Вычисли массу карбоната и оксида кальция.

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решение: сначала пишем 2 реакции взаимодействия компонентов смеси с соляной кислотой: CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2 (газ) CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O Рассчитываем n CaCO3 по первому уравнению 1)n(CaCO3)=n(CO2)=0.1 моль 2)m(СaCO3)= n*M(молярная масса)=0.1моль* 100г/моль=10 грамм 3)m(CaO)=m смеси - m(CaCO3)= 15,6 г - 10 г= 5,6 грамм Ответ:m(СaCO3)= 10 грамм m(CaO)= 5,6 грамм